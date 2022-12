Bandidos invadem casa, matam três pessoas e deixam dois baleados no Quinari

Lourdilene da Silva Brandolin, de 38 anos, Bruno de Barros Marques, de 18, e Fernando Lima de Souza, de 14, foram mortos e Gabriel Waissen Silva Kanakiri, 19 anos, e Suzana Talita Bispo da Silva foram feridos a tiros, na tarde deste sábado (10) na rua Francisco Leitão, no bairro Naire Leite I, em Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Militar, as cinco vítimas estavam dentro da residência, quando três criminosos armados invadiram a casa e efetuaram 11 tiros contra o grupo.

Lourdilene e Bruno foram atingidos por vários disparos e morreram dentro da casa. Fernando, Gabriel e Suzana também foram atingidos, correram e saíram da residência. Fernando caiu na rua e morreu em frente à casa.

Gabriel também foi baleado na região do abdômen, tentou correr, foi socorrido por populares, colocado em um caminhonete e foi encaminhado ao Hospital Ary Rodrigues. Suzana levou um tiro na região do pé de raspão e não precisou de atendimento médico.

Policiais militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia. Os PMs ainda fizeram ronda na região na tentativa de encontrar os acusados, mas nenhum suspeito foi encontrado. A PM informou que um dos autores do crime já foi identificado e poderá ser preso a qualquer momento.

Os corpos das três vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, para os exames cadavéricos.

A motivação do crime pode ser a guerra entre facções criminosas. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Senador Guiomard.