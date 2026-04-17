A previsão do tempo foi publicada pelo meteorologista Davi Friale, no site O Tempo Aqui

O fim de semana e o feriado de 21 de abril terão tempo quente e abafado e chuvas diárias, que podem ser fortes, no Acre. Além disso, a previsão também alerta para a subida do nível do Rio Acre.

A previsão do tempo foi publicada pelo meteorologista Davi Friale, no site O Tempo Aqui. Na publicação, Friale diz que as temperaturas máximas vão variar entre 30 e 34ºC e, mínimas, entre 21 e 24ºC, com sensação maior.

LEIA TAMBÉM: Mais água! Municípios do Acre seguem em alerta duplo de chuvas

“A probabilidade de temporais, com chuvas muito fortes, raios e ventanias, nestes dias, é alta”, disse. Alertamos para a rápida e acentuada elevação do nível do rio Acre em Rio Branco, neste feriadão, podendo ficar próximo da cota de alerta ou, até, superá-la”, disse.

No feriadão, as chuvas poderão acumular entre 100 e 200mm, o que poderá causar transbordamento de córregos e igarapés em qualquer município do Estado.

Chuvas fortes

Após as chuvas dessa semana, o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, anunciou o Decreto de Situação de Emergência na Baixada da Sobral, na manhã desta quinta-feira (16). Na quarta-feira, a Defesa Civil Municipal informou que a chuva, que durou três horas, registrou mais de 50 mm de volume de precipitação.

“Hoje a gente está decretando essa situação de emergência em 15 bairros por conta das enxurradas que afetou várias famílias ali na região da Baixada da Sobral. Nós já estamos colocando toda a equipe aqui, que está composta hoje, em atenção, em alerta, e também a disposição para assistir e atender todas aquelas famílias na região da baixada, que remete a todas essas áreas, desde a coleta de lixo, da infraestrutura, da drenagem do córrego, na questão da limpeza dos esgotos, consequentemente, da toda a parte assistencial que a gente está se propondo, desde as primeiras horas, o acontecido das enxurradas, através da Secretaria de Assistência, acompanhada junto com a Defesa Civil”, disse.

Alysson explicou também que a Prefeitura tem dado assistência às famílias cestas básicas, kits de limpeza, e fazendo o cadastramento das famílias. “Nesse momento de dor para as famílias que perderam seus utensílios domésticos, alimentação, e a gente está buscando dar toda a atenção necessária para essas famílias”, disse.

Na última quinta-feira (16), o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, anunciou um novo auxílio emergencial. O Benefício Emergencial Municipal, o BEN, é um aporte financeiro que a Prefeitura vai dar para as famílias que foram atingidas pela enxurrada.

“A gente vai estipular o valor. A equipe está tratando disso. Eu determinei, através da Secretaria de Finanças, junto com a SASDH, que esse auxílio emergencial para as famílias, essa pecúnia financeira, vai ajudar essas famílias a recomeçar a área que perderam seus utensílios, perderam a alimentação, para ajudar nesse período”, disse.

O prefeito destacou que o projeto de lei deve ser encaminhado à Câmara Municipal de Rio Branco até quarta-feira da próxima semana. “Vamos encaminhar esse projeto de lei, com todos os critérios, famílias que estão nos programas sociais, aquelas que foram atingidas pelas enxurradas nessas localidades… Esse programa deve ser aprovado e já peço apoio da Câmara Municipal, e isso vai auxiliar, vai ajudar essas famílias a recomeçarem a sua vida normal”, disse.

O prefeito afirmou que os valores ainda estão sendo estipulados, assim como os critérios.

“Esses critérios a gente está fechando, estabelecendo esses critérios, vão ser aquelas famílias que foram atingidas pela enxurrada, que estão dentro do cadastro único, dos programas sociais, e a gente vai estipular um valor que possa chegar até R$ 2 mil para cada família”, disse.

Alysson destacou, ainda, que a prefeitura continua trabalhando com soluções de infraestrutura, de pavimentação urbana, recuperação do dia a dia da cidade, principalmente nas localidades que foram atingidas.