Batida entre carro e ônibus deixa trânsito parado na frente do Terminal Urbano; VÍDEOS

Uma batida “simples” entre um ônibus e um carro, no fim da tarde desta quarta (7), bem na entrada do Terminal Urbano, no Centro de Rio Branco, travou todo o trânsito da região.

De acordo com uma testemunha que está no local, a RBTrans está esperando a perícia para liberar o tráfego.

“O povo tá revoltado aqui. A RBTrans só quer liberar o trânsito quando a perícia chegar. Querem quebrar o carro para os ônibus tentarem passar”, disse.

Veja os vídeos:

Atualização: O trânsito foi liberado por volta das 18h10. O condutor do carro era um idoso.