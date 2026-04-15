O motorista disse que a mercadoria foi carregada em Plácido de Castro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 11 mil maços de cigarros de origem estrangeira durante uma fiscalização de rotina na BR-317, no município de Porto Acre, na tarde desta quarta-feira (15). Um homem foi preso por crime de contrabando durante a ação.

Durante o patrulhamento, a equipe policial deu ordem de parada a um veículo Gol, de cor branca que adentrava um ramal. O condutor obedeceu prontamente e, logo no início da abordagem, os agentes identificaram uma grande quantidade de pacotes de cigarros estrangeiros ocupando o interior do automóvel.

Ao ser questionado, o motorista disse que a mercadoria foi carregada em Plácido de Castro, na fronteira com a Bolívia, e teria destino a Vila Caquetá. Os policiais consultaram o sistema e verificaram que o homem já possuía histórico criminal recente, tendo sido detido pelo mesmo crime há poucos meses.

Foram apreendidos 10.980 maços de cigarros de diversas marcas, além de uma antena satelital, um celular e o veículo utilizado no transporte. O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal em Rio Branco.