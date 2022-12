Após a consagração da Argentina com o título de campeão da Copa do Mundo do Catar, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom usou suas redes sociais para comemorar com os ‘los hermanos argentinos’.

No vídeo, o prefeito fala que pulou e ficou ‘descabelado’ com vitória da tricampeã. Bocalom ainda deixa uma mensagem sobre união: “precisamos torcer pra nossa região, assim como torcemos por Rio Branco”.