Blog do Ton: No ano de 2022, uma vencedora na politica e na vida

A última coluna do ano relembra um dos fatos mais comentados: estas eleições. Não dá pra falar nelas sem falar nas reviravoltas, e não dá para falar nas muitas reviravoltas sem citar o caso da senadora e vice-governadora eleita Mailza.

Vinda de uma família simples, educada sob princípios cristãos, Mailza foi secretária da pacata Quinari, se tornou suplente de Gladson na chapa de senador, foi senadora por quatro anos e agora é a vice-governadora eleita. Durante esse período, foram muitas as lutas.

Prestes a encerrar o ano comemorando uma de suas maiores vitórias, recebeu do prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, durante as comemorações do aniversário da capital acreana, flores e os seguintes dizeres: “O coração dessa mulher é de grande humanidade. Arrumou dinheiro para diversos projetos nossos. Mas quando eu cheguei pra ela e apresentei um projeto muito social, na hora ela adotou o projeto”.

E é esse o sentimento que ecoa por todos que a conheceram. Mailza pegou gosto por ajudar quem mais precisa, e apesar das dificuldades sempre celebrou a vitória. Mailza é uma mulher que, com sua história e histórico, encoraja mais mulheres e dá a todos a esperança de a política ser ocupada por boas pessoas. Daqui poucos dias, será vice-governadora do Acre, se sagrando vencedora na política e na vida. Vida longa à Mailza.

“Pós-guerra”

É o termo que o Estadão usou para definir o trabalho de Marina na pasta de Meio Ambiente. Citam os antigos ministros como justificativa. Marina é um dos principais destaques da imprensa desde que teve o nome oficializado como ministra.

Lá fora…

Órgãos, políticos, autoridades, uma série de gigantes comemoraram o anúncio do nome de Marina. Dos que foram anunciados, teve o nome mais citado e virou assunto do momento em uma rede de microblogs.

… E aqui?

Por aqui, os grandes políticos, como diriam os acreanos, nem “tchum” pra Marina. Mas sua vitória foi comemorada por um grupo de acreanos ligados à causa ambiental.

Prova dos nove

Membros do Palácio afirmam com propriedade que o afinco na campanha foi um dos principais pontos para Gladson definir seu secretariado. Veremos com o anúncio dos próximos nomes, será a prova dos nove.

829.780

É o número de acreanos, de acordo com o novo Censo do IBGE. Os dados são prévios e podem sofrer alterações no consolidado. Para mais ou para menos.

“Errado, feio e burrice”

Termos usados por Patricia Penna, dirigente do diretório paulista do PV e esposa do presidente da sigla, José Luiz Penna, para definir seu partido de fora do Governo Federal.

Shirley Torres

Na transição, teve representatividade, inclusive, com uma acreana participando de um grupo técnico: Shirley Torres.

Jorge Viana jogou água

O partido tinha expectativas de comandar a Apex, mas o acreano Jorge Viana jogou água nesse tacacá. Agora, as expectativas giram em torno da Embratur. Será que vai?

Terão três

Um insider do PT confirma que o União Brasil pode, sim, ter três ministérios. Mas a informação complementar me deixou curioso: a direção do partido já disse que vai declarar independência, e que o apoio aos PLs do governo serão analisados caso-a-caso. Que parcerias são essas?

Não são do partido

A justificativa para um acordo costurado dessa forma seria a de que as indicações não são do partido, mas sim, do senador David Alcolumbre. Se alguém entendeu, por favor, me explique.

Alan e Márcio

Bom para os senadores Alan Rick e Márcio Bittar, que não precisariam se preocupar com uma mudança de legenda para ser o que já anunciaram que serão: oposição ao PT.

Feliz 2023

Este espaço teve seu primeiro texto publicado em janeiro deste ano. Sempre me dediquei em tudo que faço, mas jamais pensaria que o Blog do Ton alcançaria um espaço tão cativo, em tão pouco tempo, na rotina de muitos acreanos. Com muito carinho, eu agradeço a todos que acompanham por aqui os bastidores da política e desejo um Feliz 2023.

Bate-rebate

– Por falar em Alcolumbre, ele é tido como padrinho da indicação do governador do Amapá, Waldez Góes, para o Ministério da Integração Nacional (…)

– (…) Poderia ser ele mesmo o ministro, mas teria recusado.

– Alguns ganham mais fora do que dentro.

– Reinaugurar o Casarão tem gosto de nostalgia. Até eu, que tenho meus 26 aninhos de idade, tenho memória afetiva daquele espaço.

– Gladson tem esperanças de que a família Rueda seja uma ponte entre Acre e Governo Federal (…)

– (…) Entendi.

– A Aleac vetou o veto de Gladson, na matéria das gratificações de defensores (…)

– (…) Palacianos estão refletindo como será o ano que se avizinha.

– A boa notícia é que seu pacote da bondade foi aprovado com folga (…)

– (…) É o Papai Noel passando um pouquinho atrasado!

Boas Festas!