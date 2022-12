Bolsonaristas voltam a fechar a BR-364 na noite deste domingo e Acre fica isolado

Defensores do presidente Jair Bolsonaro voltaram a bloquear mais uma vez vários trechos da BR-364, único acesso que os acreanos têm para viajar para outros estados brasileiros.

De acordo com informação do site Rondônia Agora, novos bloqueios acontecem na noite deste domingo (11), em trechos entre os municípios de Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste.

A Polícia Rodoviária Federal, que vem sendo desrespeitada pelos manifestantes há mais de um mês, já está ciente, mas ainda não informou quando a estrada será liberada.

Quem tem intenção de viajar nesta segunda-feira (12), estar ficar atento para não ficar horas parado no meio da estrada esperando permissão dos manifestantes para seguir viagem.

Um ônibus foi incendiado na noite deste domingo, mas a polícia ainda não informou se o veículo foi atacado por manifestantes.