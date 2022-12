Brasil é a única seleção que ainda não sofreu gols na Copa do Mundo

Após o terceiro jogo do Marrocos na Copa do Mundo do Catar, a defesa do Brasil se tornou a única da competição a não sofrer gols. A seleção africana levou um gol na vitória por 2 x 1 sobre o Canadá e deixou a Seleção como a única detentora do posto. Apesar do tento sofrido, Hakimi e companhia garantiram a primeira posição do Grupo F.

Entretanto, vale lembrar que os comandados de Tite ainda entram em campo nesta terceira rodada, contra Camarões, nesta sexta-feira (2/12). Com a classificação garantida para as oitavas, o técnico vai mandar um time reserva a campo. O jogo vale a liderança da chave. Marrocos fez por onde e venceu o Canadá com gols de Ziyech e En-Nesyri. O gol dos adversários foi marcado pelo zagueiro Nayer Aguerd, que jogou contra a própria meta. Este também foi o primeiro gol contra da Copa do Mundo de 2022. Além de não sofrer gols, Alisson foi um mero espectador nas vitórias contra a Sérvia, por 2 x 0, e contra a Suíça, 1 x 0. As seleções europeias não chutaram diretamente a gol e o arqueiro não precisou trabalhar até agora. Na terceira partida, frente a Camarões, Éderson será o titular e terá a responsabilidade de manter o Brasil como detentor do posto de defesa não vazada.