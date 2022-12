Ceia de Natal: chefe de cozinha no Acre dá dicas de pratos regionais para economizar

As datas comemorativas de final de ano certamente movimentam a economia e aproxima as pessoas. A celebração do natal é tradição e diversas famílias se reúnem em volta da ceia natalina, justamente por isso, por esse caráter cultural e fraternal que essa data representa, que a ContilNet trouxe dicas culinárias com ingredientes regionais para compor esse momento especial com um toque acreano.

São receitas selecionadas que vão agregar ainda mais sabores junto do peru, taça da felicidade, rabanada e outros pratos convencionalmente feitos no natal.

FILÉ DE PEIXE COM CROSTA DE CASTANHA E LEGUMES COZIDOS, SERVIDOS COM PURÊ DE BATATA:

200g de MANTEIGA

200g de CASTANHA

30g DE ALHO

1 MAÇO DE CHEIRO VERDE

1 COLHER DE SOBREMESA RASA DE SAL

ALECRIM

Modo de fazer:

Processar todos os ingrediente e manter refrigerada.

Espalhar a crosta sobre o filé do peixe e colocar no forno até a castanhas ficarem douradas.

MOUSSE DE CUPUAÇU:

395g de LEITE CONDENSADO

200g CREME DE LEITE

200g POLPA CUPUAÇU

Modo de fazer:

Bater tudo no liquidificador e levar para gelar.

DOCE DE CUPUAÇU:

150g POLPA CUPUAÇU

100g AÇÚCAR

Modo de fazer:

Levar ao fogo até engrossar.

Quem nos oferece essas dicas é a Chef Alice Marques, de 25 anos, que atualmente comanda a cozinha do Coffee House. Segundo a chefe, a gastronomia acreana é riquíssima.

“As pessoas precisam começar a assimilar que para uma alta gastronomia acontecer é mais importante produtos regionais e sazonais, do que necessariamente insumos caríssimos e inacessíveis”, diz.

Para tornar essa época ainda mais excepcional, é também válido inovar e trocar ingredientes ‘incomuns’ como nozes, avelãs, damasco, kiwi e outros, por alimentos que existem na região e que rendem boas receitas, além de integrar a culinária nortista no cardápio da ceia, também é uma ótima opção para quem quer economizar.

Segundo a chef, “nada melhor que se reunir à mesa com alimentos que fazem parte da sua história”, finaliza.