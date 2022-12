Com prêmios que chegam a R$ 3 mil, Bocalom lança concurso de fotografia de Natal

Após a inauguração da decoração natalina deste ano, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP), lançou um concurso para premiar as fotografias mais bonitas feitas na ornamentação da Praça da Revolução.

As inscrições irão abrir no dia 01 de janeiro e vão até o dia 15, no site da Prefeitura de Rio Branco.

- Publicidade-

O concurso terá duas categorias: profissional e amador. Confira a premiação:

Categoria Profissional

1º LUGAR: R$ 3.000,00

2º LUGAR: R$ 1.500,00

3º LUGAR: R$ 800,00

Categoria Amador

1º LUGAR: R$1.500,00

2º LUGAR: R$1.000,00

3º LUGAR: R$500,00

4° LUGAR: R$400,00

5º LUGAR: R$300,00

6º LUGAR: R$200,00

7° LUGAR: R$ 100,00

8º LUGAR: R$100,00

9º LUGAR: R$100,00

10°LUGAR: R$100,00

Além do concurso, a Prefeitura anunciou que a partir do dia 1º de janeiro, irá disponibilizar uma plataforma giratória para tirar fotos e gravar vídeos, febre do momento nas redes sociais.

A atração ficará em um dos globos de Natal da Praça da Revolução, até o dia 08.