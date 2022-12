Com salários de até R$ 33 mil, Brasil tem 15 mil vagas em concursos

O país tem 15.286 vagas, para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, em 161 concursos com inscrições abertas nesta segunda-feira (19/12). O certame do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) tem o maior salário entre as oportunidades disponíveis: R$ 33.689,11. Vinte delas são para provimento imediato, e as inscrições terminam em 5 de janeiro.

O concurso com mais vagas disponíveis é o da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), que abriu 2,7 mil oportunidades. As inscrições terminam nesta terça-feira (20/12). Todas os postos são para soldado de segunda classe do Quadro de Praças. Podem concorrer candidatos dos sexos masculino e feminino. - Publicidade- Também há oportunidades para nível médio no concurso do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP). Serão 31 vagas imediatas e 76, para cadastro de reserva, nos cargos de auxiliar técnico e auditor de controle externo. As inscrições terminam em 27 de dezembro, e o salário chega a R$ 18 mil. Leia aqui o edital. Confira 10 dicas de preparação para provas de concursos Confira outras oportunidades Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad) Inscrições: até 31 de janeiro Vagas: 110 (10 imediatas e 100 para cadastro reserva) Nível: superior Salário: R$ 9.361,95 Secretaria de Meio Ambiente de Goiás (Semad) Inscrições: até 8 de janeiro Vagas: 196 Nível: superior Salário: R$ 5.576,26 Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) Inscrições: até 2 de janeiro Nível: superior Vagas: 15 Salário: de R$ 16.306 a R$ 18.589