Concurso do ISE: Governo homologa matrícula de quase 50 para curso de formação

O Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (22) traz a homologação das matrículas no curso de formação de 47 aprovados no concurso do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC). Algumas das convocações são por determinação judicial, outras de pessoas com deficiência.



Os listados abaixo tiveram suas matrículas devidamente homologadas, a contar de 21 de dezembro de 2022.



AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO 204, 756.882-7,

FELIPE FREITAS MAIA, 77,00 / 205, 760.527-7,

MAURILIO ANDREY DOS SANTOS FONSECA, 77,00 / 206, 756.298-5,

MARCIO DE ARAUJO SOUZA, 77,00 / 207, 765.540-1,

DANILO GERONIMO DE FREITAS, 77,00 / 211, 700.973-8,

MARCOS AURÉLIO MONTEIRO, 77,00 / 213, 752.956-2,

JOÃO VÍCTOR FLORENTINO LEMOS, 77,00 / 214, 779.710-9,

FABIO DE SOUZA FERREIRA, 77,00 / 217, 774.614-8,

JOSUÉ HENRIQUE DE QUEIROZ COSTA, 77,00 / 218, 776.727-7,

JAIRO SERQUEIRA DE ALENCAR, 77,00 / 219, 702.154-1,

GILVAN LOPES DE SOUZA, 77,00 / 220, 770.966-8,

HAMILTON MELO DA SILVA, 77,00 / 221, 750.667-8,

BRENO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA, 77,00 / 222, 777.370-6,

DAVI SANTANA DA SILVA, 77,00 / 224, 774.339-4,

ELIAS DE LIMA BEZERRA, 77,00 / 225, 704.716-8,

MARCELO VASCONCELOS DA SILVA, 77,00 / 226, 767.205-5,

EDUARDO ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA, 77,00 / 227, 763.074-3,

LUCIANO DA SILVA BEZERRA, 76,50 / 228, 760.331-2,

EDEN LIMA QUEIROZ, 76,50 / 230, 775.982-7,

RAMON DA SILVA MONTEIRO, 76,00 / 231, 766.374-9,

RONYS LIMA SILVA, 76,00 / 232, 778.497-0,

WELLYSON SILVA DAMASCENO, 76,00 / 233, 701.188-9,

JOSÉ RAFAEL DE SOUZA CONSALTER, 76,00 / 234, 765.736- 6,

ANTONIO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA, 76,00 / 235, 781.888-2,

GUSTAVO MAIA DINIZ, 76,00 / 236, 757.365-0, LAZARO FERREIRA DA SILVA, 76,00 / 237, 784.091-8,

EMESSON DA SILVA BRAGA, 76,00 / 238, 756.538-0,

ANTONIO MARCOS DE MESQUITA FREIRE, 76,00 / 239, 782.532-3,

NILBERTO OLIVEIRA, 76,00 / 240, 766.226-2,

KALIL DE ALENCAR CANDIDO, 76,00 / 241, 768.693-5,

MIRCLEI NEVES SOARES, 76,00 / 243, 770.576-0,

ERIK COSTA DE SOUZA, 76,00 / 389, 785.835-3,

JURIVAN BEZERRA RIOS (PCD), 64,00 / 390, 778.419-8,

ANDRE DOS SANTOS DA SILVA (PCD), 64,00 / 391, 766.622-5,

PAULO ROBERTO DE LIMA BANDEIRA (PCD), 62,00 / 392, 889.809-0,

ANTONIO ERISVALDO PAIVA DE OLIVEIRA (PCD), 61,00 / 765.560-6,

TOBIAS JOSE LUNA DA SILVEIRA (SUB JUDICE) / 752.066-2,

ROBSON SILVA DE OLIVEIRA (SUB JUDICE).

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO

43, 753.642-9, ANTONIA FABIANA BARBOSA DE OLIVEIRA (PCD – SUB JUDICE), 82,00 / 79, 754.047-7,

MILENA GLEYCIELE PEREIRA DA SILVA, 79,50 / 81, 770.041-5,

LEIDIANE GOMES DO NASCIMENTO, 79,00 / 82, 786.174-5,

MARIA DAS DORES ALMEIDA DO SACRAMENTO ALVES, 79,00 / 83, 701.933-4,

MAYRA SALES DA SILVA, 79,00 / 84, 769.549-7,

JULYANE SILVA YARZON, 79,00 / 85, 759.903-0,

RAILÂNDIA QUEIROZ FERREIRA SOUSA, 79,00 / 86, 760.818-7,

BARBARA GEOVANNA DE OLIVEIRA BADU, 79,00 / 87, 756.789-8,

ANA PAULA DE MIRANDA FERRAZ, 79,00 / 169, 776.766-8,

ESTHER AMÁLIA BIGNATI (PCD), 55,00



Os candidatos poderão obter informações gerais referentes a este Concurso Público junto ao Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), por meio do telefone (68) 3227-8076 ou junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), por meio do endereço eletrônico [email protected]