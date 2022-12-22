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22 dezembro 2022 4:59 pm

Concurso do ISE: Governo homologa matrícula de quase 50 para curso de formação

Algumas das convocações são por determinação judicial, outras de pessoas com deficiência

POR NANY DAMASCENO, DO CONTILNET

Última atualização em 22/12/2022 16:59

Reprodução

O Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (22) traz a homologação das matrículas no curso de formação de 47 aprovados no concurso do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC). Algumas das convocações são por determinação judicial, outras de pessoas com deficiência.

Os listados abaixo tiveram suas matrículas devidamente homologadas, a contar de 21 de dezembro de 2022.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO 204, 756.882-7, 

FELIPE FREITAS MAIA, 77,00 / 205, 760.527-7, 

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MAURILIO ANDREY DOS SANTOS FONSECA, 77,00 / 206, 756.298-5, 

MARCIO DE ARAUJO SOUZA, 77,00 / 207, 765.540-1, 

DANILO GERONIMO DE FREITAS, 77,00 / 211, 700.973-8, 

MARCOS AURÉLIO MONTEIRO, 77,00 / 213, 752.956-2, 

JOÃO VÍCTOR FLORENTINO LEMOS, 77,00 / 214, 779.710-9, 

FABIO DE SOUZA FERREIRA, 77,00 / 217, 774.614-8, 

JOSUÉ HENRIQUE DE QUEIROZ COSTA, 77,00 / 218, 776.727-7,

 JAIRO SERQUEIRA DE ALENCAR, 77,00 / 219, 702.154-1, 

GILVAN LOPES DE SOUZA, 77,00 / 220, 770.966-8, 

HAMILTON MELO DA SILVA, 77,00 / 221, 750.667-8, 

BRENO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA, 77,00 / 222, 777.370-6, 

DAVI SANTANA DA SILVA, 77,00 / 224, 774.339-4, 

ELIAS DE LIMA BEZERRA, 77,00 / 225, 704.716-8, 

MARCELO VASCONCELOS DA SILVA, 77,00 / 226, 767.205-5, 

EDUARDO ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA, 77,00 / 227, 763.074-3,

LUCIANO DA SILVA BEZERRA, 76,50 / 228, 760.331-2,

EDEN LIMA QUEIROZ, 76,50 / 230, 775.982-7, 

RAMON DA SILVA MONTEIRO, 76,00 / 231, 766.374-9, 

RONYS LIMA SILVA, 76,00 / 232, 778.497-0, 

WELLYSON SILVA DAMASCENO, 76,00 / 233, 701.188-9, 

JOSÉ RAFAEL DE SOUZA CONSALTER, 76,00 / 234, 765.736- 6, 

ANTONIO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA, 76,00 / 235, 781.888-2, 

GUSTAVO MAIA DINIZ, 76,00 / 236, 757.365-0, LAZARO FERREIRA DA SILVA, 76,00 / 237, 784.091-8, 

EMESSON DA SILVA BRAGA, 76,00 / 238, 756.538-0, 

ANTONIO MARCOS DE MESQUITA FREIRE, 76,00 / 239, 782.532-3, 

NILBERTO OLIVEIRA, 76,00 / 240, 766.226-2, 

KALIL DE ALENCAR CANDIDO, 76,00 / 241, 768.693-5, 

MIRCLEI NEVES SOARES, 76,00 / 243, 770.576-0, 

ERIK COSTA DE SOUZA, 76,00 / 389, 785.835-3, 

JURIVAN BEZERRA RIOS (PCD), 64,00 / 390, 778.419-8, 

ANDRE DOS SANTOS DA SILVA (PCD), 64,00 / 391, 766.622-5, 

PAULO ROBERTO DE LIMA BANDEIRA (PCD), 62,00 / 392, 889.809-0, 

ANTONIO ERISVALDO PAIVA DE OLIVEIRA (PCD), 61,00 / 765.560-6, 

TOBIAS JOSE LUNA DA SILVEIRA (SUB JUDICE) / 752.066-2, 

ROBSON SILVA DE OLIVEIRA (SUB JUDICE). 

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO 

43, 753.642-9, ANTONIA FABIANA BARBOSA DE OLIVEIRA (PCD – SUB JUDICE), 82,00 / 79, 754.047-7, 

MILENA GLEYCIELE PEREIRA DA SILVA, 79,50 / 81, 770.041-5,

LEIDIANE GOMES DO NASCIMENTO, 79,00 / 82, 786.174-5, 

MARIA DAS DORES ALMEIDA DO SACRAMENTO ALVES, 79,00 / 83, 701.933-4, 

MAYRA SALES DA SILVA, 79,00 / 84, 769.549-7, 

JULYANE SILVA YARZON, 79,00 / 85, 759.903-0, 

RAILÂNDIA QUEIROZ FERREIRA SOUSA, 79,00 / 86, 760.818-7, 

BARBARA GEOVANNA DE OLIVEIRA BADU, 79,00 / 87, 756.789-8, 

ANA PAULA DE MIRANDA FERRAZ, 79,00 / 169, 776.766-8, 

ESTHER AMÁLIA BIGNATI (PCD), 55,00

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes a este Concurso Público junto ao Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), por meio do telefone (68) 3227-8076 ou junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), por meio do endereço eletrônico [email protected]

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