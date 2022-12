Criança de 11 anos morre afogada em açude na frente de amigos, no interior do Acre

Uma criança identificada como Roseane Silva Amorim, de 11 anos, morreu vítima de afogamento em um açude na tarde deste sábado (17), na Rua José Ferreira, no bairro Quixadá, no município de Capixaba, no interior do Acre.

Segundo informações de familiares, Roseane saiu de casa para tomar banho em um açude de uma propriedade rural, quando se afogou. Os amigos da vítima viram a criança acenando com as mãos pedindo ajuda e pensaram se tratar de Roseane.

Minutos depois, os amigos resolveram ir pedir ajuda aos familiares e moradores da região, que mergulharam e, após 15 minutos, conseguiram encontrar a criança no fundo do açude e o tiraram das águas desacordado.

Os amigos da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância para prestar os primeiros atendimento e iniciaram o protocolo de reanimação com a massagem cardiopulmonar, que durou aproximadamente 50 minutos, porém, não obtiveram êxito e a criança morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos de perícia. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os exames cadavéricos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Capixaba como morte acidental.