Criminosos em motocicleta ferem homem a tiros no Segundo Distrito de Rio Branco

Ivanildo da Silva Alves, 32 anos, foi ferido com três tiros na noite deste sábado (17). A vítima foi baleada enquanto bebia na frente da própria residência na rua Mangueiral, no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Ivanildo estava na companhia de amigos bebendo na frente da própria residência, quando foi surpreendido por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta e o passageiro, de posse de uma arma de fogo, disparou várias vezes contra a vítima, que foi atingida com três tiros no ombro esquerdo, sendo que um dos tiros ainda chegou a raspar no pescoço de Ivanildo.

Nenhum dos colegas do homem foi ferido nesse ataque criminoso. Após a ação, o bandido voltou para a moto e fugiu do local com seu comparsa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros a Ivanildo, que foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).