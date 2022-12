Deputados derrubam vetos de Gladson, e defensores terão gratificações de até R$ 9 mil

Durante sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira (30), os deputados estaduais derrubaram os vetos do governador Gladson Cameli (Progressistas) aos projetos de autoria da Defensoria Pública do Estado sobre concessão de gratificação de titulação aos servidores da casa. Os valores variam entre R$ 5 mil, R$ 7 mil e R$ 9 mil.



Foram 17 votos favoráveis pela derrubada do veto que foi publicado em edição complementar do Diário Oficial na última quarta-feira (28).

Os defensores se aproveitaram de um aumento de 0,9% no orçamento de 2023 e do projeto de lei do final do ano passado, o 3.875, que garantiu 0,61% da receita total do Estado, destinados apenas para gastos com pessoal da Defensoria Pública, com o objetivo de aumentar o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social nos 22 municípios do Acre.