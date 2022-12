Diretoria do Rio Branco confirma permanência de Matheus Hassen

A diretoria do Rio Branco fechou a permanência do meia Matheus Hassen para a temporada de 2023. O atleta vai para a sua segunda temporada no Mais Querido e deve ter mais chances de atuar com o técnico Ulisses Torres.

“Estamos montando a primeira parte do elenco com atletas acreanos e na sequência iremos priorizar as contratações fora do estado”, comentou o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.

Duas frentes

A diretoria do Rio Branco trabalha em duas frentes: montagem do elenco e a definição do restante da comissão técnica. O preparador físico Selcimar Maciel tem uma conversa avançada para a renovação do contrato.

Pré-temporada

O Rio Branco deve iniciar os treinamentos para o Campeonato Estadual de 2023 no dia 15 de janeiro. Contudo, a data será confirmada após a reunião de Valdemar Neto com o técnico Ulisses Torres.