Em vídeo, Gladson convida população para sua posse: “Forma de compartilhar essa vitória”

Faltando menos de uma semana para a posse no seu segundo mandato, o governador reeleito Gladson Cameli (Progressistas), divulgou um vídeo nesta segunda-feira (26), convidando a população para o evento que ocorre no próximo domingo, dia 1 de janeiro de 2023.

SAIBA MAIS: Posse de Gladson e Mailza será no dia 1 de janeiro, na Aleac; veja programação



A cerimônia mais formal ocorre na Assembleia Legislativa (Aleac), às 17h30, em seguida, segundo convite do chefe do Executivo, a celebração segue aberta ao público, em frente ao Palácio do Governo, a partir das 18 horas.



“É uma forma que eu tenho de compartilhar com vocês essa vitória, que a população do nosso Estado me concedeu por mais quatro anos. Vamos juntos, caminharmos para um futuro melhor”, disse o governador.

Confira o convite: