Futuro ministro da Casa Civil anuncia que governo Lula terá 37 ministérios

O governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá, ao todo, 37 ministérios, anunciou o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, em conversa com jornalistas neste sábado, 17, ao lado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Costa acrescentou que a estrutura será parecida com a do segundo governo Lula. Ele também pontuou que, apesar do aumento de pastas, não haverá criação de novos cargos.

“Foi um pedido do presidente que, ao desmembrar os ministérios, não haverá ampliação de cargos”, afirmou. “O custo e o volume de gastos vai se manter independente da quantidade de ministérios”.

Segundo Rui Costa, a lista com todos os ministérios criados ou recriados será anunciada nos próximos dias.

Na conversa, porém, ele citou alguns dos ministérios do governo Lula, que assume a partir do ano que vem, como Cidades, Pesca, Portos, Transportes, Esportes, Gestão e Povos Originários.

Durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), algumas pastas – como Cultura – foram transformadas em secretarias especiais ou aglutinadas a outras, como foi o caso do Planejamento, agregado ao ‘superministério’ da Economia sob a gestão de Paulo Guedes. Atualmente, o governo Bolsonaro possui 23 ministérios.

Segundo o futuro ministro, o Ministério da Economia será divido em quatro: Fazenda, Planejamento, Indústria e Gestão. Ele ainda afirmou que o Ministério da Infraestrutura será divido em dois: Transportes, além de uma Pasta para comandar Portos e Aeroportos. Entre as Pastas que serão recriadas estão Cidades, Esportes e Pesca.

“O presidente deve anunciar os demais ministros ao longo da semana. Ele está em conversas para definir esses nomes”, disse.

Costa declarou, ainda, que o presidente Lula não quer misturar o processo de estruturação do governo com a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição.