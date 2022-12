Gehlen diz que Mazinho contratou servidores para Meire ganhar eleição e está devendo terceirizados

O deputado Gehlen Diniz (Progressistas) usou seu tempo de discurso na Assembleia Legislativa do Acre, nesta terça-feira (6), para falar sobre o decreto que suspende uma série de gastos na Prefeitura de Sena Madureira, publicado na semana passada e assinado pelo prefeito Mazinho Serafim.

SAIBA MAIS: Mazinho decreta corte de gastos em Sena e pode até demitir funcionários



- Publicidade-

Para manter as contas da administração, além da possibilidade de redução com pessoal (provisórios e prestadores de serviços), o decreto pede a diminuição de gastos com diárias, gratificações de servidores, publicidade, combustível e até coffee brake.

Gehlen relembrou que, em agosto, denunciou a Prefeitura ao Ministério Público Eleitoral do município, afirmando que a gestão estaria contratando servidores em troca de votos. A esposa de Mazinho, Meire Serafim, estava candidata ao cargo de deputada federal (e ganhou, com 10.400 votos).



“A bomba estourou em Sena Madureira, a prefeitura não podia contratar e não dispunha de recursos para efetuar os pagamentos. Resultado: atraso no pagamento de pelo menos dois meses de salários de terceirizados, o uso abusivo da máquina pública, com fim único de ganhar a eleição. Isso é Sena Madureira, onde isso acontece à luz do dia. Venho aqui mais uma vez trazer essas informações e rogar às instituições de fiscalizações do nosso estado para que ajam”, destacou.