Geraldo Alckmin confirma ex-senador acreano Jorge Viana na presidência da Apex

“O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou Jorge Viana, ex-governador do Acre, como o novo presidente da APEX, a Agência Nacional Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos”, esse é trecho do comunicado do gabinete de transição do Governo Lula.



O ContilNet já havia divulgado o novo cargo do Acreano nesta quinta-feira (29), após confirmação de Viana. Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a Apex tem R$1,5 bilhão em caixa para promover as exportações brasileiras e atrair investimentos.



A Apex está ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que será gerida pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.

Além de governador do do Acre, Jorge Viana foi prefeito de Rio Branco e senador da República. Ele é engenheiro florestal formado pela UnB e professor de gestão pública.

- Publicidade-

Segundo a equipe do governo eleito, Viana é um defensor de projetos de desenvolvimento sustentável e atuará para fortalecer a competitividade do Brasil nas novas fronteiras da economia, como a bioeconomia e a indústria 4.0.