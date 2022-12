Governo alinha detalhes sobre as obras da Casa da Mulher Brasileira com o Programa Calha Norte

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) recebeu na manhã desta quinta-feira, 8, o diretor do Programa Calha Norte (PCN), general de Divisão R1 Ubiratan Poty, e representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), para tratar sobre o convênio entre o governo do Acre e o governo federal referente às construções de três unidades da Casa da Mulher Brasileira.

As obras estão em execução em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia. De acordo com o gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar, os centros irão promover atendimentos humanizados e todo o suporte jurídico às mulheres vítimas de violência.

“A Casa da Mulher Brasileira será um importante espaço para acolhimento de mulheres que sofrem violência doméstica, reunindo diversos serviços, visando a proteção das vítimas, entre eles, a Defensoria Pública, a delegacia especializada e o juizado especial”, ressaltou o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar.

Os investimentos para as obras são de R$ 4,8 milhões, oriundos de recursos do Ministério da Defesa (MD), por intermédio do Programa Calha Norte, e de emenda parlamentar da senadora Mailza Gomes.

“Por se tratar de um convênio de relator-geral, é preciso de uma atenção maior. Conseguimos acertar todos os detalhes para que obra continue e que o recurso possa fluir e, assim, entregarmos a política pública à população”, frisou o general Poty.