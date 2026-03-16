Acre deve receber parte de investimento bilionário para modernizar rede de energia elétrica; veja mais detalhes

O Acre está entre os estados que devem ser beneficiados com um financiamento de R$ 1,05 bilhão aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para o Grupo Energisa. O recurso será destinado à modernização e expansão da rede de distribuição de energia elétrica.
O investimento contempla também Tocantins e Mato Grosso, com foco na melhoria da infraestrutura energética, substituição de equipamentos antigos e ampliação do fornecimento para novas unidades consumidoras. No Acre, a medida deve contribuir para aumentar a confiabilidade do sistema e reduzir falhas no abastecimento.
Segundo o BNDES, a operação foi estruturada por meio de debêntures incentivadas, modelo que permite captar recursos no mercado com condições mais competitivas para financiar obras de grande porte. Entre as ações previstas estão a construção de subestações, adequação da carga elétrica e implantação de tecnologias para tornar a rede mais eficiente.
Além da expansão do serviço, o plano também inclui a regularização de ligações clandestinas e a redução de perdas técnicas, fatores que impactam diretamente na qualidade do fornecimento.
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O presidente do banco, Aloizio Mercadante, afirmou que o investimento está alinhado à estratégia do governo federal de ampliar o acesso a serviços essenciais e melhorar a qualidade de vida da população.
De acordo com a Energisa, o projeto deve beneficiar milhões de pessoas nos estados contemplados, acompanhando o crescimento da demanda por energia e fortalecendo a infraestrutura em regiões em desenvolvimento.
A iniciativa reforça o papel do BNDES no financiamento de projetos estruturantes e na modernização dos serviços públicos, com impacto direto em áreas como moradia, comércio e produção rural.