IBGE publica resultado de processo seletivo; veja aqui

Nesta terça-feira (6/12), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou resultado do processo seletivo simplificado que aumenta o quantitativo de colaboradores para o Censo 2022. Com centenas de aprovados no Distrito Federal, o concurso ainda chama aprovados de Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e diversas outras regiões do país.

O resultado está no Diário Oficial da União (DOU) desta terça (6).

As vagas são para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). Na publicação é possível encontrar os aprovados na seguinte ordem: função, UF, localidade, número de inscrição, nome do candidato, data de nascimento, nota final, função de jurado, classificação por tipo de vaga e situação no processo seletivo simplificado complementar.

Confira aqui: