Jovem é baleado no peito em parada de ônibus de Rio Branco e fica em estado grave

O jovem Luan Lucas Costa de Souza, 26 anos, foi ferido com um tiro no peito, na manhã desta sexta-feira (30), em uma parada de ônibus localizado na rua Rio Grande do Sul, próximo ao Ginásio Coberto (Ginásio Poliesportivo Álvaro Dantas), no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Luan estava sentado na parada de ônibus durante a chuva, quando um criminoso ainda não identificado chegou em uma motocicleta e, de posse de uma arma de fogo, realizou um disparo que atingiu o peito da vítima. Após ser ferido, o jovem só caiu para trás e ficou jogado no chão. O criminoso achou que tinha matado o jovem e fugiu do local em seguida.

Familiares da vítima foram avisados e estiveram no local, onde acionaram a polícia e a ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos ao jovem. Os paramédicos fizeram os procedimentos padrões e o encaminharam Luan ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

Policiais militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram as características do autor do crime e realizaram ronda na região na busca de prender o acusado, mas ele não foi encontrado.

O crime pode estar relacionado a guerra entre as facções criminosas. O caso será investigado por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).