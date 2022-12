Lula convida Tebet para o Meio Ambiente e marca conversa com Marina nesta sexta

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou, nesta sexta-feira (23), a senadora Simone Tebet (MDB-MS) para ocupar o Ministério do Meio Ambiente a partir de 2023, cargo que era cotado para a acreana Marina Silva.

Segundo os meios de comunicação da Rede Globo, Tebet aceitou o convite para o Meio Ambiente, desde que haja um acordo com Marina. Ainda nesta sexta-feira, o presidente eleito deve ter uma conversa com a ex-ministra do Meio Ambiente.

O presidente eleito quer conversar com Marina sobre a posição que ela terá no governo. Se Marina não virar ministra do Meio Ambiente, pode assumir o futuro cargo de Autoridade Climática, que será criado pelo novo governo e que estava sendo prometido a Jorge Viana.

De acordo com o G1, pessoas envolvidas nas conversas afirmam que se Marina der o aval para Simone Tebet assumir o Meio Ambiente, a senadora deverá aceitar o convite do presidente eleito. Caso não tenha retorno positivo de Marina, Tebet pode acabar sendo anunciada como ministra das Cidades, um dos 16 ministérios que faltam ser anunciados por Lula.