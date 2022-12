Mais de 10 casos de Covid-19 foram registrados em Sena Madureira nas últimas 24 horas

Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Sena Madureira, nesta quinta-feira (29) foram registrados 11 casos de Covid-19 no município. O boletim divulgado nesta tarde também aponta que de ontem para hoje foram feitas 28 notificações. Desse total, 17 apresentaram resultado negativo para a doença.

Com a iminência das festas da virada do ano, as autoridades ligadas à área da saúde demonstram preocupação e repassam algumas orientações aos moradores. “É recomendado o uso de máscaras em locais aglomerados e as demais medidas preventivas à Covid-19. Não podemos brincar com essa doença”, enfatizou Donizete Fernandes, coordenador local do setor de imunização.

De uns meses para cá, muitos moradores vem relaxando no que tange à utilização das máscaras. Nas ruas do município, nos comércios e em outros estabelecimentos, poucas são pessoas encontradas usando máscaras.

Ao longo de toda a pandemia, 10.630 casos de Covid-19 já foram registrados em Sena Madureira. Desse quantitativo, 78 pessoas morreram.