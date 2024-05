Modelo apontada como affair de Belo já foi presa: saiba quem é

A novela envolvendo a separação de Belo e Gracyanne Barbosa ganhou mais um capítulo — e pivô! Após o relacionamento da musa fitness com o personal Gilson de Oliveira vir à tona, rumores de que o cantor também tinha um caso extraconjugal ganharam força.

Segundo o colunista Leo Dias, Belo teria se envolvido com a influenciadora Rayane Figliuzzi, antes do casamento com Gracyanne acabar. Segundo pessoas próximas ao cantor, ele teria dado até um carro de presente para a moça.

Rayane é empresária, atriz e modelo e atualmente soma mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Ela já apareceu na mídia antes, por ter estrelado o clipe da música Aquela Mina, de MC Mateus.

Ela também foi presa em 2022, acusada de estelionato. Segundo a polícia, ela pertencia à quadrilha conhecida como Família Errejota, especializada no chamado “golpe do motoboy”.