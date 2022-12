Marina Silva diz não a Autoridade Climática, e Lula só resolverá xadrez do ministério no domingo

A deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) recusou o convite do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para ocupar o cargo de Autoridade Climática em sua gestão. A informação foi confirmada ao GLOBO por aliados da ex-ministra.

- Publicidade-

Em seu perfil no Twitter, Marina afirmou que teve uma boa conversa com Lula, segundo ela, “sobre os rumos da política socioambiental do país” e negou ter tratado da Autoridade Climática com o petista. “Esclareço que no encontro não tratamos sobre convite para assumir a autoridade climática, que defendo ser um cargo técnico vinculado ao Ministério do Meio Ambiente”, escreveu.