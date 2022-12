Mazinho já tem dois possíveis nomes para disputa pela Prefeitura de Sena em 2024

A eleição para a escolha do novo presidente da Câmara Municipal de vereadores de Sena Madureira vem agitando o cenário político desde a última terça-feira (20). Cotado para ser presidente, o vereador Carlos Beliza (MDB) retirou sua candidatura de última hora após uma conversa de pé de ouvido com o prefeito Mazinho Serafim (UB).

Beliza é da base de Mazinho e seria eleito facilmente. Não com os votos dos vereadores da base, já que os estes estavam comprometidos com Ivoneide Bernardino, a candidata do prefeito e, sim, com os seis votos dos vereadores de oposição que já tinham fechado acordo em torno do nome de Carlos Beliza.

Ao identificar esse movimento, o prefeito se instalou na Câmara e, após uma conversa, convenceu Carlos Beliza a desmanchar sua chapa.

Nesta quinta-feira (22), em entrevista ao comunicador Sorriso Show, da Rádio Avalanche FM, Carlos Beliza confirmou que dessa conversa saíram alguns acordos. Um deles diz respeito a sucessão municipal (Eleições de 2024). “O prefeito me garantiu que eu serei o candidato a vice-prefeito na chapa de 2024, tendo o vereador Alípio Gomes como candidato a prefeito”, confirmou.

Além disso, o referido vereador atesta que terá mais espaço na estrutura da administração municipal.

Se realmente a palavra do prefeito for mantida, nomes como o de Daniel Herculano e Cirleudo Alencar estariam fora do páreo.

Mesmo ainda distante, as eleições de 2024 prometem sacudir mais uma vez o vale do Iaco. Do outro lado, deverá sair uma chapa bastante competitiva apoiada pelo grupo dos deputados Gehlen Diniz e Gene Diniz e do senador eleito Alan Rick.