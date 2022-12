Morre a escritora Nélida Piñon, primeira mulher eleita presidente da ABL

Morreu na tarde deste sábado, 17, a escritora Nélida Piñon, primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras (ABL) em cem anos. Titular da cadeira 30 da instituição carioca fundada pelo escritor Machado de Assis, Piñon sucedeu Aurélio Buarque de Holanda.

Nascida e criada na cidade do Rio de Janeiro, capital fluminense, ela é autora de romances como A República dos Sonhos (1985) e A Casa da Paixão (1973).

Nélida Piñon morreu em Portugal. Ela estava em viagem pelo país, quando passou mal por problemas nas vias biliares. Há cerca de dez dias foi operada de emergência, teve um pós-operatório complicado, chegou a ficar na UTI, mas tinha sido transferida para o quarto recentemente.

A Academia Brasileira de Letras está providenciando o traslado do corpo ao Brasil e realizará o velório em sua sede, no Rio. Ainda não há previsão de data. As informações foram confirmadas por Antonio Carlos Secchin.