Mulher é ferida a golpe de terçado na cabeça durante discussão em Rio Branco

Uma mulher em situação de rua e dependente química, identificada como Leiliane Borges do Nascimento, de 27 anos, foi ferida com um golpe de terçado na cabeça na madrugada deste sábado (31), na rua Quinari, no bairro Triângulo na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Leiliane e o autor do crime estavam usando drogas na companhia de outros usuários em via pública, próximo a um casebre utilizado para uso de entorpecentes e dormitório, quando acabou se envolvendo em uma discussão e com ânimos exaltados, a dupla entrou em luta corporal e Leiliane foi ferida com um golpe de terçado na cabeça, e a mulher caiu desmaiada em via pública. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, que prestou os primeiros atendimentos à vítima, que teve o quadro clínico estabilizado e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. Leiliane sofreu um corte extenso na cabeça e a perdeu massa encefálica.

Policiais Militares do 2° Batalhão também estiveram no local, colheram as características do autor e realizaram ronda na região na busca de prender o acusado, mas ele não foi encontrado.

O crime pode está relacionado a guerra entre as facções criminosas. O caso será investigado por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).