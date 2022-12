No show de Safadão, acreano leva ‘murros’ de segurança de Deolane, ex-A Fazenda

O influenciador natural do Acre, Thiago Drudi surgiu desesperado em suas redes sociais após uma confusão em uma das edições do ‘Garota Vip’, um dos maiores eventos realizado pelo cantor Wesley Safadão e equipe, na capital paulista.

Thiago Drudi, foi convidado pela equipe de Safadão e estava no camarote vip da organização. Em seus stories, o acreano relatou que estava filmando o show e entre as imagens capturou uma confusão das irmãs da ex-A Fazenda, Dr. Deolane.

No momento da confusão, o influenciador foi identificado quando estava capturando as imagens por um dos ex-participantes, que denunciou aos seguranças de Deolane. No vídeo, Thiago diz que foi esmurrado e teve seu celular violado, após capturar as imagens.

Aos pratos, o acreano aparece em uma série de stories, na madrugada desde sábado (17). O evento aconteceu em São Paulo, com as participações de Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Jorge e Mateus e Léo Santana.

Em lives realizada no perfil de Thiago, o acreano diz que a advogada Deolane entrou em contato com ele pelo Instagram e pediu que ele tomasse as medidas cabíveis.