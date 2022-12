Novas secretarias, fusão de órgãos e mais: veja mudanças da Reforma Administrativa de Gladson

A Reforma Administrativa entregue pelo governador Gladson Cameli (Progressista) à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta última segunda-feira (13) traz algumas mudanças na estrutura governamental a partir de 2023 – quando o chefe do executivo irá cumprir seu segundo mandato.

A proposta cria 15 secretarias, de acordo com o apurado pela reportagem do ContilNet.

Uma das mudanças previstas tem a ver com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) que será fundida à Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, tornando-se a Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo.

A partir do desmembramento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) serão criadas as secretarias de Estado de Planejamento (Seplan) e de Estado de Administração (SEAD).

A Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional também vão se tornar uma só. O que volta a existir na estrutura de Governo é a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

O Governo pretende também fazer uma alteração da nomenclatura utilizada para Cargos em Comissão (CECs), que vão passar a se chamar Cargos em Comissão de Chefia, Assistência e Assessoramento Superior (CAS).

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, o secretário de Governo, Alysson Bestene, afirmou que os gastos públicos não vão aumentar com a reforma.

“Suprimimos os cargos antigos para redistribuir dessa forma. Não criamos despesa nenhuma”, disse ao tratar das 16 novas assessorias criadas. Cada assessor receberá R$ 16.

O secretário informou que o Estado permencerá gastando pouco mais de R$ 10,7 milhões com cargos comissionados.

“Retomo a discussão de que não teremos mais gastos. O nosso objetivo é aumentar a austeridade, garantir a transparência e fortalecer a economia do Estado”, finalizou.