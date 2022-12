Ônibus com acreanos que saiu rumo à posse de Lula chega em Brasília

Após três dias na estrada e 54 horas de viagem acreanos que saíram em caravana rumo à Brasília, para acompanhar de perto a posse do presidente Lula, finalmente chegaram no destino na manhã deste sábado (31).

Os militantes saíram de Rio Branco na noite de quarta-feira (28), em um ônibus, com 56 pessoas. Giovanny Kley, um dos integrantes da caravana, explicou ao ContilNet que o movimento tem participação de pessoas que vão além do Partido dos Trabalhadores (PT).

“A caravana representa a união de várias organizações do campo progressista e de esquerda do Acre. Temos desde partidos políticos, sindicatos, organizações de juventude que estiveram na resistência contra os retrocessos do Governo Bolsonaro”, disse.

Em relação ao medo sobre possíveis ataques bolsonaristas durante a cerimônia de posse, Giovanny disse que os militantes estão preparados caso aconteça algo do tipo.

“Sempre foi algo do qual estávamos atentos, porém, tomamos medidas de segurança para que não pudesse acontecer. Se expor, denunciar e resistir tem essa possibilidade. Mas na presente conjuntura, recuar não é opção”, declarou.

A posse do presidente Lula está marcada para começar a partir das 11h, horário de Brasília, na Esplanada dos Ministérios. O evento terá apresentações de vários artistas, divididos em dois palcos.