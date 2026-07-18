Entre os procedimentos previstos estão laqueaduras tubárias, histerectomias e laparotomias por videolaparoscopia. — Foto: Reprodução

A prefeitura de Rio Branco anunciou a ampliação da oferta de cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e prevê a realização de mais de 500 procedimentos ginecológicos de média complexidade. A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Hospital Santa Juliana, busca reduzir a fila de espera e acelerar o acesso de pacientes que aguardam por cirurgias.

Entre os procedimentos previstos estão laqueaduras tubárias, histerectomias e laparotomias por videolaparoscopia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 60 pacientes já foram convocados para avaliação pré-operatória. Desse total, 16 mulheres já realizaram a laqueadura tubária e outras quatro passaram por histerectomia. Novos agendamentos seguem sendo realizados conforme a disponibilidade de vagas.

Os encaminhamentos ocorrem por meio da fila única de regulação, mantida em parceria entre Município e Estado, respeitando a ordem de espera e os critérios estabelecidos pelo SUS.

Além de ampliar o número de procedimentos, a gestão destaca que as cirurgias são realizadas por videolaparoscopia, técnica minimamente invasiva que proporciona recuperação mais rápida, menos dor no pós-operatório e menor tempo de internação.

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A ampliação das cirurgias integra um conjunto de ações adotadas pela Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação para diminuir o tempo de espera por serviços especializados. Entre as medidas também estão mutirões de exames e consultas, ampliação de especialidades e fortalecimento da rede credenciada.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, afirmou que os resultados refletem o trabalho de reorganização da regulação no município.

“Em pouco mais de um mês, já vemos resultados importantes, como a intensificação dos mutirões, a ampliação da oferta de consultas, exames e cirurgias eletivas e a redução das filas de espera. Esse é um trabalho que terá continuidade, porque nosso compromisso é garantir uma saúde cada vez mais eficiente, humanizada e acessível para a população”, destacou.

De acordo com a prefeitura, a expectativa é ampliar gradativamente a oferta dos procedimentos ao longo dos próximos meses, permitindo que mais pacientes sejam chamados e contribuindo para a redução da demanda reprimida por cirurgias eletivas na capital.

Conteúdo Original / Fonte: Prefeitura de Rio Branco