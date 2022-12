Passagens aéreas para Cruzeiro do Sul estão mais caras em comparação à Brasília

Planejar a viagem no mês de dezembro é um desafio e tanto, mas o curioso é que comprar passagens na época de natal para Cruzeiro do Sul é muito mais caro que comparado a Brasília. Pesquisas de preços realizadas em duas companhias aéreas demonstram a diferença de preços.

Na Latam Airlines, saída de Rio Branco a Cruzeiro do Sul a passagem custa em torno de R $3.178,00, mas para Brasília o voo custa R $1.128,00. Para continuar a comparação, buscamos os preços da companhia Gol, que demonstrou diferença nos preços para os mesmos lugares. De Rio Branco a Cruzeiro do Sul o valor está em torno de R$2.605,28 já para Brasília a passagem custa R $1.021,28.

Com o elevado aumento de combustível as empresas se viram obrigadas a aumentar os preços das passagens em 34%. Sair do Acre para outro estado está mais barato do que se deslocar dentro do próprio estado, a opção mais econômica é por via terrestre, onde a passagem está saindo por R$225,00 pela Trans Acreana.