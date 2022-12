Pimenta: Acre vive expectativa de emplacar ao menos um ministro no 3° governo Lula

Hoje

Chegou o dia mais esperado dos últimos tempos para quem acompanha e/ou gosta de política. Com alguns nomes já anunciados, ficou pra esta quinta (22) a divulgação do restante dos ministros do 3° governo Lula (PT). Ainda não há um horário definido para essa divulgação. Como diria Galvão Bueno: “Haja coração!”

Expectativa

Como em uma convocação de Copa do Mundo, há uma quantidade grande de políticos e técnicos vivendo a expectativa de serem escalados por Lula no 1º escalão, dois deles acreanos: Jorge Viana (PT) e Marina Silva (Rede). Ao todo, serão 37 ministérios, sem contar as secretarias com status de ministério e as pomposas autarquias, que também crescem aos olhos de qualquer um.

Meio Ambiente

A pasta em disputa pela dupla acreana é a do Meio Ambiente. Marina já foi ministra, JV tem know-how, é engenheiro florestal. Mas além dos acreanos, tem mais gente em disputa pela vaga, inclusive outros ex-ministros, como Izabella Teixeira. Outras possibilidades já foram ventiladas, como dar uma pasta mais ligada à política e/ou economia para JV ou que ele assuma o cargo de Autoridade Climática, que será criado por Lula. Parafraseando o forrozeiro paraibano Flávio José: “Amanhã (hoje) pode acontecer tudo, inclusive nada”.

Nomes certos

Até o momento já foram anunciados Fernando Haddad (PT), na Fazenda; Rui Costa (PT), na Casa Civil; Flávio Dino (PSB), na Justiça e Segurança Pública; José Múcio, na Defesa; Mauro Vieira, nas Relações Institucionais; Margareth Menezes, na Cultura. Lula ainda precisa arrumar espaço para os aliados de primeira hora e para os de segunda, como o MDB, PSD e União Brasil.

Cotados

Além dos ministros já divulgados, outros são cravados pela imprensa nacional como “quase certos”. Luiz Marinho (PT) deve ser o Ministério do Trabalho, Alexandre Padilha (PT) o da Articulação Política, Nísia Trindade no Ministério da Saúde, Camilo Santana (PT) na Educação, Márcio Macêdo na Secretaria Geral, Wellington Dias (PT) no Desenvolvimento Social, Luciana Santos (PCdoB) na Ciência e Tecnologia e Silvio Almeida em Direitos Humanos.

Despedida

Em seu último discurso na Câmara dos Deputados, ocorrido na última quarta (21), o deputado federal Leo de Brito (PT) fez uma retrospectiva de seus dois anos de mandato, o tempo foi reduzido pois só assumiu após Manoel Moraes ter seu mandato cassado. Leo revelou que há quatro anos, em 2018, quando disputou a reeleição e perdeu, não imaginava que pudesse voltar para a Câmara.

Testemunha

“No período em que estive aqui nesta Casa, fui testemunha e protagonista de momentos marcantes da história do nosso Brasil. É como se, literalmente, estivesse caminhando sobre páginas grandiosas de nossa história”, disse o deputado petista. O mandato dos deputados federais só se encerram no dia 31 de janeiro, mas a última sessão do ano foi realizada ontem.

Sem barulho

A lei de autoria do deputado Pedro Longo (PDT), que proíbe o uso e a comercialização de fogos de artifício com estampidos (barulho) no Acre, ganhou um complemento do Executivo. O governador Gladson Cameli (PP) sancionou na última terça (20) uma emenda criada também por Longo que torna a Lei ainda mais rigorosa, como multas e proibição do comércio, transporte e manuseio de fogos que produzam ruído de alta intensidade.

Industrialização

A Comissão da Política de Incentivo às Atividades Industriais do Estado do Acre (Copiai) realizou ontem a última reunião deliberativa de 2022, onde tratou sobre concessões de terrenos no Distrito Industrial e concessão de incentivos fiscais para indústrias, o que pode possibilitar uma redução entre 85 à 95% no ICMS. As medidas tem o objetivo de fazer crescer o setor industrial, promover e incentivar a abertura e vinda de novas indústrias para o Acre.

Infraestrutura

A Agência de Notícias do Acre, portal do Governo do Estado, divulgou ontem uma espécie de prestação de contas da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) durante o primeiro governo Gladson. De acordo com a publicação, foram investidos aproximadamente R$ 420 milhões pela pasta, espalhados pelos 22 municípios. Os investimentos para as realizações das obras tiveram apoio do Governo Federal, de emendas parlamentares e de recursos próprios do Estado, além de convênios com diversas instituições.