Policiais do Gefron flagram traficantes com 25 kg de maconha na véspera de Natal

Uma ação da Segurança Pública do Acre nesta véspera de Natal, resultou em um prejuízo de mais de 250 mil reais para uma quadrilha que traficava drogas em um município no interior do Acre.

Policiais que integram o Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) vinham acompanhando há algumas semanas a movimentação de criminosos que atuavam na cidade boliviana de Santa Rosa, localizada na fronteira do município de Plácido de Castro com a Bolívia.

Na manhã deste sábado (24), a Operação Hórus prendeu três pessoas que fazia tráfico de droga e de armas através do rio Abunã. Em poder dos acusados foi encontrado e apreendido 25 quilos de maconha, e ainda armas munições e aparelhos celular.

Todos os envolvidos foram conduzidos pela polícia à Delegacia de Plácido de Castro.