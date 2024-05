Pedro Scooby exibe moto aquática quebrada após dia de resgate no RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Pedro Scooby, 35, e Lucas Chumbo, 28, estão juntos no Rio Grande do Sul auxiliando no resgate das vítimas da enchente no estado. Na madrugada de quinta-feira (9), a dupla mostrou o estado das motos aquáticas após dia de trabalho.

Os ex-BBBs exibiram em suas redes sociais como os veículos ficaram quebrados ao navegar nas águas da enchente. “Todos esburacados”, disseram no vídeo. Scooby e Chumbo passaram a noite no conserto das motos aquáticas para usá-las novamente no próximo dia. “Botar os carros na pista. Cedo estamos na água”, contou o surfista. Eles chegaram para o trabalho de resgate no Rio Grande do Sul na segunda-feira (7). “Parecia cena de filme”, descreveu Pedro na ocasião.