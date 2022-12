Saiba qual foi a bolsa mais vendida e cobiçada por famosas em 2022

A tendência Y2K – a sigla vem do inglês “Year 2 Thousand” e significa anos 2000 – resgatou os símbolos estéticos do começo do milênio. Foi justamente na virada do século que a Diesel estourou e conquistou fãs com uma moda sexy e irreverente.

No entanto, o resgate da Diesel não ocorre apenas pela nostalgia. A marca trabalhou para conquistar novos públicos. Desde 2020, quando Glenn Martens assumiu a direção criativa, a etiqueta busca resgatar o sucesso do passado, mas visando o presente – e o futuro.

Edward Berthelot/Getty Images

Edward Berthelot/Getty Images

Edward Berthelot/Getty Images

Looks all-jeans e calças de cintura baixa têm brilhado nas coleções da Diesel por Glenn Martens. O estilista belga apostou todas as fichas na tendência Y2K e tem conquistado a geração Z.

Não à toa, a marca também conquistou a categoria “logo do ano” da Lyst. “A logo da Diesel captou o zeitgeist, definindo o mood de 2022″, justificou a empresa.

Além da sinergia com o desejo do público, a Diesel acaba sendo “mais acessível” financeiramente aos consumidores do que outras marcas de moda. A bolsa 1DR, por exemplo, pode custar menos de um quarto do que uma da Balenciaga, por exemplo.

Diesel/Divulgação