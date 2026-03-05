defasagem-do-diesel-escala-a-47%-nas-refinarias-da-petrobras,-diz-abicom

A escalada do preço do petróleo elevou mais uma vez a defasagem do diesel vendido pela Petrobras (PETR3;PETR4) nas suas refinarias, que desta vez se descola das refinarias privadas, na Bahia e no Amazonas, após os reajustes feitos pelas suas concorrentes. No fechamento da quarta-feira, 4, o diesel da estatal registrava defasagem de 47% em relação ao mercado internacional, deixando para trás o recorde de 42% registrado na véspera.

Em polos de importação como Paulínia (SP) e Araucária (PR), o preço cobrado pela Petrobras é quase a metade do exterior, atingindo 49% de defasagem.

A Refinaria de Mataripe, na Bahia, elevou o diesel em R$ 0,28 o litro na quarta, enquanto a Refinaria de Manaus (Ream), na Amazônia, subiu o combustível em R$ 0,57 por litro. A Petrobras está há 304 dias sem reajustar o diesel e 38 dias do último movimento de preço da gasolina, uma queda de R$ 0,14 o litro.

De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) , para se equiparar aos preços internacionais do petróleo a Petrobras deveria elevar o diesel em R$ 1,51 o litro e a gasolina e R$ 0,47 o litro.

Questionada na quarta pela Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Petrobras explicou que tem como premissa não repassar a volatilidade do mercado externo para o consumidor brasileiro, e que monitora diariamente os fundamentos do mercado internacional e seus possíveis desdobramentos para o mercado brasileiro.

A defasagem do preço da gasolina também vem aumentando, segundo a Abicom. No fechamento de quarta-feira, 4, a gasolina estava 19% mais barata nas refinarias da Petrobras, patamar que cai para 16% se levada em conta as refinarias privadas. A Ream elevou o preço da gasolina em R$ 0,35 o litro, enquanto a Acelen manteve o preço estável, assim como a Petrobras.

A aceleração da defasagem ,dos preços dos combustíveis no Brasil reflete a alta do preço do petróleo e seus derivados no mercado internacional, impulsionada pela guerra entre Estados Unidos e Irã.