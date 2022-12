Saúde e bem-estar no Natal: Óticas Novo Estilo mantém funcionamento nos dias 24 e 31

Para aqueles que precisam fazer ou renovar os óculos para manter a saúde dos olhos, as Óticas Novo Estilo mantém o funcionamento das 6 lojas em Rio Branco para melhor atender os clientes. Nos dias 24 e 31 de dezembro as lojas funcionarão com tempo reduzido, mas prontas para proporcionar saúde e bem-estar.

Segundo o proprietário da maior rede de óticas do Acre, as Óticas Novo Estilo, Wendell Barbosa, todas as lojas da rede estarão abertas nos dia 24, véspera de Natal, das 7h30 às 15h, e no dia 31 de dezembro, véspera de ano novo, das 7h30 às 14h.

Para mais informações, os clientes podem entrar em contato através do WhatsApp da rede de óticas ou por meio do Instagram.

Em Rio Branco, as Óticas Novo Estilo estão presentes em seis pontos da cidade e funcionam das 7h30 às 18h.

Confira os endereços:

Avenida Nações Unidas, 711, no bairro Bosque, próximo ao Pronto Socorro de Rio Branco

Na Rua Rui Barbosa, no Centro

Na Avenida Ceará, em frente ao Hotel Nobile Suítes Gran Lumni Rio Branco

Na Rua Princesa Isabel, no bairro Estação Experimental

Na Avenida Nações Unidas, próximo a Água na Boca

Na Avenida Ceará, próximo ao Estádio José de Melo, sala 17.

Veja vídeo promocional:

novo