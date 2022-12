Segunda temporada do Dericast vai ao ar dia 14 de janeiro de 2023

A segunda temporada do Dericast, podcast sobre empreendedorismo, apresentado por Alderian Campos, vai ao ar no dia 14 de janeiro de 2023, com um novo cenário. Apesar de tratar de vários temas como, política, marketing e religião, o empreendedorismo é o foco central do programa, contando a história de empreendedores que começaram do zero e hoje são donos de uma empresa que gera emprego e renda.

“Nesta temporada, vamos tentar falar com pessoas mais simples, que têm histórias de vida bonitas, de superação. Falar com pessoas que começaram do zero, que estão vencendo e sustentando suas famílias com dignidade”, relata Alderian.

Os episódios serão exibidos todas as sextas-feiras, no ContilNet e no canal do YouTube. Ton Lindoso, jornalista e colunista do ContilNet, será o primeiro convidado, estreando a segunda temporada.

Para Alderian, a expectativa é aprender mais, passar histórias que emocione o público, que transformem a vida das pessoas. “O podcast é muito isso, troca de histórias, de emoção, de iniciativas. O mundo hoje está cada vez mais abundante de oportunidades. Então, minha expectativa é a melhor possível”, diz.