Sertanejo Marrone, dupla de Bruno, é internado em hospital de São Paulo

Marrone, cantor sertanejo que faz dupla com Bruno, acabou assustando seus milhares de seguidores ao compartilhar um vídeo em suas redes sociais, nesta última terça-feira, 20 de dezembro, direto de uma unidade de saúde. Sendo assim, internado, o famoso comunicou aos fãs que foi diagnosticado com uma esofagite.

Dessa forma, segundo o próprio Marrone, o quadro é caracterizado por uma inflamação que danifica o esôfago, tubo que liga a garganta ao estômago. No entanto, através de seus stories no Instagram, o sertanejo explicou melhor o que estava sentindo e de acordo com ele, sentia queimação e azia com frequência, e por isso passou por uma endoscopia.

Em suma, o sertanejo ainda surgiu ao lado de sua médica, explicando melhor a situação e a internação em um hospital de São Paulo. Por fim, o cantor deixou claro para seus fãs e amigos que estava bem e sob cuidados médicos. Mais informações sobre o estado de saúde do artista, serão publicadas em breve pelo Área VIP.