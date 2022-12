Tudo de fora: nenhum dos 15 novos juízes empossados pelo TJAC é do Acre

O Acre ganhou 15 novos juízes e juízas nesta quinta-feira (08), em uma cerimônia realizada no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Entretanto, nenhum dos novos empossados é nascido no Acre.

Ao ContilNet, a assessoria do TJAC informou que embora não haja nenhum acreano entre os empossados nesta quinta, há alguns que foram aprovados no certame e aguardam a possibilidade de serem convocados, mediante necessidade.

O evento contou com a participação de diversas autoridades, como a presidente da Corte, desembargadora Waldirene Cordeiro; o governador Gladson Cameli; e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior.

Os juízes serão distribuídos para as comarcas do interior. A expectativa é de que com os novos magistrados, a capacidade do Poder Judiciário do Acre aumente em 30%.

Confira a galeria de fotos do fotógrafo Diego Gurgel: