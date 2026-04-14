Mãe é detida após suspeita de maus-tratos contra filhos em Rio Branco

A Polícia Militar foi acionada no bairro Vista Linda, na região do Caladinho, em Rio Branco, para atender uma ocorrência de possível maus-tratos envolvendo três crianças. No local, os menores foram encontrados trancados dentro de casa há cerca de três dias, segundo relatos de moradores.

Diante da situação, vizinhos decidiram arrombar a porta da residência para proteger as crianças e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a polícia. As crianças foram retiradas do imóvel e colocadas sob proteção, sendo encaminhadas em uma viatura.

A mãe dos menores foi detida e levada à delegacia. De acordo com a Polícia Militar, ela não apresentava ferimentos e permaneceu sob custódia para a adoção das medidas legais cabíveis.

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Moradores relataram que a mulher teria passado o fim de semana consumindo bebidas alcoólicas e, entre segunda e terça-feira, manteve os filhos trancados dentro da casa. Testemunhas também descreveram comportamentos considerados perturbadores durante o período.

Apesar da gravidade do caso, as crianças não apresentavam ferimentos físicos graves. A ocorrência contou com apoio da Força Tática e de uma equipe de rádio patrulha do 3º Batalhão.

A Polícia Militar informou que garantiu a segurança dos menores até a definição dos encaminhamentos pelos órgãos competentes.