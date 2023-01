Acreano conta sobre encontro marcante que viveu com Roberto Dinamite

Vascaíno roxo, o empresário acreano Ronaldo Queiroz de 56 anos, prestou uma homenagem ao ex-jogador do Vasco da Gama, Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite. Nascido em 1954, o ex-jogador de futebol faleceu neste domingo (8), aos 68 anos de um câncer no intestino, descoberto em 2021.

O acreano compartilhou em suas redes sociais o encontro que teve com o ídolo do futebol no ano de 2015 no Rio de Janeiro. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, conversou com Ronaldo Queiroz, que é fã do ex-presidente do Vasco, que contou um pouco do momento. “Foi um momento de muita emoção, afinal de contas estava ao lado de meu maior ídolo”.

- Publicidade-

Ronaldo contou que abordou Dinamite em um restaurante na companhia do amigo Lourival Marques: “Ele me atendeu com uma educação fora do normal. Logo que avistei, não contei até três. Ali estava meu maior ídolo. E sabendo de sua índole, fui logo lá. Me apresentei, falei que era do Acre, vascaíno e fã dele. Estava acompanhado, na época, pelo amigo, e também vascaíno, Lourival Marques. Chegamos a conversar um pouco. Ele lembrou da época que veio ao Acre. Foi emocionante.”

Ao ContilNet, o empresário contou que ficou admirado com a simplicidade de Roberto Dinamite. Ronaldo também recordou sobre a vinda do ex-jogador Roberto Dinamite Acre, e ainda lembra da brincadeira feita pelo ídolo: “Ele disse que fazia muito tempo da sua vinda ao Acre, e seu ainda lembrava ou se alguém tinha me falado, falei que lembrava sim. Ele respondeu: vocês são velhinhos e riu.”

Em conversa com esse colunista, o empresário contou que é vascaíno desde de 1977, quando acompanhou o primeiro título do time já com o jogador Dinamite em campo e que se correspondia com o ídolo por cartas: “Na década de 80, a gente se correspondia com ele por cartas, através da revista Placar. Ele respondia a gente com todo carinho e respeito. A gente não pedia nada, só mandava carta pra ele dizendo que era fã, que era do Acre, e ele respondia. Esse carinho que a gente tem pelo Roberto Dinamite, pelo fato dele ser vascaíno, nosso ídolo, é muito grande, vem de décadas”, contou Ronaldo.

Roberto Dinamite deixa quatro filhos, uma linda história no esporte brasileiro. O empresário acreano cedeu fotos exclusivas a coluna Douglas Richer do encontro; confira!

Conheça mais sobre a vida de Roberto Dinamite

Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O apelido que marcou a carreira foi dado em 1971, após marcar o primeiro gol pelo Vasco em uma vitória por 2 a 0 sobre o Internacional. A manchete do Jornal dos Sports do dia seguinte foi a certidão de batismo: “Garoto-dinamite explodiu”. Ele tinha 17 anos.

No total, Roberto marcou 708 gols pelo Vasco. Com o clube, ele conquistou um Campeonato Brasileiro (1974) e cinco Campeonatos Cariocas (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992).

Roberto Dinamite jogou pelo Barcelona, na Espanha, e teve passagens pela Portuguesa e pelo Campo Grande, no Brasil.

O ex-jogador foi eleito presidente do Vasco em 2008 e teve que lidar com o rebaixamento do clube. No ano seguinte, a equipe conquistou o título da Série B do Brasileirão, e em 2011 alcançou o inédito título da Copa do Brasil. Em 2013, entretanto, o Vasco caiu novamente para a Segunda Divisão, e Roberto encerrou seu segundo mandato no ano seguinte.

Mesmo com a saída, ele sempre esteve presente no clube. Em 2021, ele ganhou uma estátua na sede do clube, em São Januário. O valor arrecadado para a homenagem, R$ 190 mil, foi reunido em menos de seis horas entre os torcedores do clube. (Fonte: G1)