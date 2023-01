Alexandre de Moraes cita o Acre em decisão que pede afastamento do governador do DF

Em um trecho da decisão que exigiu o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha e a desmonte dos acampamentos bolsonaristas do país, o ministro Alexandre de Moraes citou a situação do Acre.

No documento, ao justificar o pedido, o ministro lembrou das interdições na BR-364, no Acre, que, segundo ele, causaram “um cenário de abuso e desvirtuamento ilícito e criminoso do exercício do direito de reunião e a confusão entre liberdade de expressão e agressão”.

Moraes declarou que a decisão de solicitar as desobstruções das ruas e o desmonte dos acampamentos bolsonaristas foi “complementada por novos pronunciamentos, proferidos em razão de situações concretas verificadas no Estado do Acre”.

Ainda na decisão do ministro, o STF pede que todos os governadores do Brasil tomem uma decisão enérgica para acabar com os movimentos anti-democráticos. No Acre, o governador Gladson Cameli já se pronunciou sobre os ataques.

A Secretaria de Segurança Pública (Sejusp) informou que vai cumprir a decisão do STF para acabar com todas as manifestações bolsonaristas, em até 24 horas, em conjunto com a Força Nacional.

Com a decisão de Moraes, o acampamento de bolsonaristas em frente ao Batalhão de Infantaria e Selva – 4º BIS em Rio Branco, começou a ser desmontado nesta segunda-feira (09).