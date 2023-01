Apoiadores de atos antidemocráticos têm contas retidas no Twitter

O youtuber Bruno Aiub, conhecido como Monark, o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) e a influencer Barbára Destefani, do canal “Te Atualizei” tiveram suas contas no Twitter retidas nesta sexta-feira (13). As três contas aparecem com o aviso que foram “retidas” em resposta a um pedido judicial. As contas também não estão disponíveis no Instagram.

De acordo com a Central de Ajuda da rede social, a mensagem exibida nos perfis ocorre quando a plataforma é obrigada a reter toda a conta especificada em resposta a uma exigência legal válida. Até o momento, o Twitter não divulgou maiores explicações sobre o caso.

- Publicidade-

Todos os três internautas estiveram, desde os atos de domingo (8/1), atuando na defesa das manifestações golpistas em Brasília. A data marcou o invasão de prédios situados na Praça dos Três Poderes. O Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto foram depredados e carregam rastros de destruição incalculáveis.

Leia mais em Metrópoles.