Após 8 anos, Lula pode voltar ao Acre com convite de Gladson: “Estreitar relações”

De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o presidente Lula deve iniciar uma série de viagens pelo Brasil nos próximos dias. Isso depois que voltar de algumas agendas internacionais – é o que diz o jornalista político César Camarotti.

Ainda em janeiro, ele deve ir a Bahia, estado que deu a maior votação proporcional ao petista nas eleições de 2022.

No próximo dia 27, o presidente tem um encontro marcado com os governadores dos Estado, entre eles, Gladson Cameli, do Acre.

Questionado pela reportagem do ContilNet se o convite para uma visita ao Acre seria feita ao presidente Lula, Gladson não exitou.

“Com certeza, depois que conversarmos, vou convidá-lo para vir ao Acre”, disse o chefe do executivo acreano.

De acordo com fontes do Palácio da Alvorada, Lula quer retomar o modelo de seus dois primeiros governos, quando percorria todos os estados brasileiros com agendas periódicas de eventos cívicos e inaugurações de obras.

“Já afirmei outras vezes que não tem joguinho ideológico. Sou governador do Acre e preciso lutar pelo meu Estado, estreitar mais ainda as relações com o Governo Federal e obter investimentos”, finalizou.

Lula já esteve no Acre durante várias agendas dos ex-governos petistas, em 2009, 2013, 2014 e 2015.